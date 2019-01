Shenzhen Open, Sharapova si ritira

Esordio stagionale negativo per la tennista russa Maria Sharapova che, al torneo in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione del tennis rosa (gli altri due sono Brisbane e Auckland), è stata battuta per ritiro dalla bielorussa Aryna Sabalenka. Oggi alla ripresa dei quarti di finale, dopo l'interruzione del tornei avvenuta ieri a causa delle forti piogge, la campionessa russa infatti, si è dovuta fermare per un problema alla coscia sinistra quando le tenniste erano sul punteggio di 6-1 4-2 in favore della 20enne di Minsk, una delle rivelazioni della scorsa stagione. Sabalenka affronterà in semifinale la vincente del match tra la rumena Monica Niculescu, numero 99 del mondo, passata attraverso le qualificazioni, e la cinese Yafan Wang (70).