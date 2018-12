Djokovic criticato per 'Pallone' Modric

Miodrag Linta, responsabile della 'Alleanza dei serbi della regione', ha criticato Novak Djokovic per gli elogi rivolti al campione croato Luka Modric dopo la sua conquista del Pallone d'Oro. In un tweet di congratulazioni il serbo numero uno del tennis mondiale aveva parlato di un 'momento di orgoglio per la regione, alla quale appartiene il miglior calciatore del mondo'. 'E' strano che Djokovic ignori il fatto che l'idolo di Modric, degli altri giocatori della nazionale croata e dell'allenatore della squadra sia il cantante Marko Perkovic Tompson, noto per il suo odio anti-serbo e che e' un chiaro sostenitore del movimento fascista degli ustascia", ha detto Linta citato dai media. Modric, ha aggiunto, a nome dell'intera squadra vicecampione del mondo, invito' Perkovic Tompson a cantare motivi filo-ustascia nei festeggiamenti al ritorno della nazionale croata in patria dalla Russia.