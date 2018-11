Tennis: Hopman Cup con Federer e Serena Williams

Sono Roger Federer e Serena Willliams, 43 trofei Slam in due (20 lo svizzero, 23 la statunitense) le star della 31ma edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall'ITF, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio sul veloce indoor della "Perth Arena". Per il terzo anno di fila il 37enne fuoriclasse di Basilea farà coppia con la giovane connazionale Belinda Bencic, la 21enne di Flawil in ripresa dopo un paio di stagioni segnate da diversi infortuni. La 37enne di Saginaw, che ha già trionfato in Hopman Cup nel 2003 (con James Blake) e nel 2008 (con Mardy Fish) e che è stata finalista nel 2015 (con John Isner), farà invece coppia con il Next Gen, Frances Tiafoe, 20enne di Hyattsville. La Svizzera è il team campione in carica: nella scorsa edizione proprio Federer e la Bencic hanno conquistato il trofeo superando in finale per 2-1 la Germania di Alexander Zverev ed Angelique Kerber.

I team nazionali sono divise in due gironi da quattro squadre (nel Gruppo A Germania, Francia, Australia e Spagna; nel Gruppo B Usa, Svizzera, Grecia e Gran Bretagna) e sono costituiti da un giocatore e una giocatrice. In ciascuna si disputa un singolare femminile e uno maschile e un doppio misto. La prima classificata di ciascun raggruppamento guadagna l'accesso alla finale.