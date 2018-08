Atp Toronto, Nadal in semifinale

Saranno Anderson-Tsitsipas e Nadal-Khachanov le semifinali del Masters 1000 di Toronto, il sesto della stagione. Nei quarti di finale il sudafricano, recente finalista al torneo di Wimbledon, ha liquidato con un doppio 6-2 il bulgaro Grigor Dimitrov mentre il greco, dopo aver eliminato l'austriaco Dominic Thiem e il serbo Novak Djokovic, ha battuto in rimonta per 3-6 7-6 (13-11) 6-4 il tedesco Alexander Zverev. Lo spagnolo n.1 del mondo ha superato, anche lui in rimonta, il croato Marin Cilic: 2-6 6-4 6-4 il punteggio a favore di Nadal. Infine il russo, alla sua prima semifinale in un "1000", ha sconfitto per 6-3 6-1 l'olandese Robin Haase.