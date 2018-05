Tennis: Bolelli avanza all'Estoril

Avanza Simone Bolelli sui campi in terra rossa del torneo dell'Estoril. Il tennista bolognese, passato attraverso le qualificazioni, ha eliminato in due set col punteggio di 6-3 6-2, in un'ora e dodici minuti di gioco, il portoghese Joao Domingues. Al secondo turno Bolelli troverà l'argentino Federico Delbonis, numero 71 Atp: un solo precedente, favorevole al bolognese che si è imposto in due set sul cemento di Winston-Salem.