Biathlon: Wierer "oggi è andata così, carica per il finale"

"Ci ho provato ma oggi non è andata.

Ora torniamo al biathlon tradizionale nelle ultime gare e mi sento carica: voglio provare a fare ancora qualcosa di buono": Dorothea Wierer commenta così il nono posto nella staffetta mista singola ai mondiali di Anterselva e già guarda alle ultime gare della competizione iridata dove ha già conquistato due medaglie d'oro "Con il numero 13 sono rimasta imbottigliata al primo giro - le parole dell'azzurra al sito della Fisi -, le avversarie non mi lasciavano passare. Quando sono arrivata al poligono le altre avevano già finito di sparare. Poi è andata un po' meglio nel quarto giro, ma a causa degli errori ho dovuto tirare molto. E' difficile recuperare su questa pista, ma qui bisogna andare a tutta altrimenti non hai chance di riprendere terreno".

Guarda al fine settimana con ottimismo Lukas Hofer: "La partenza con il pettorale alto ci ha condizionato molto, la parte del tracciato nel bosco è molto stretta, lì è difficile sorpassare - spiega - Sugli sci siamo comunque stati entrambi bravi, il merito va anche ai materiali che abbiamo e di conseguenza ai nostri skiman. Purtroppo in questa tipologia di gara funziona così: o vai benissimo o vai malissimo. Ora sarà importante recuperare energie in vista dei due giorni finali: ho fiducia, possiamo chiudere bene questi Mondiali in casa".