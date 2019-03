Cdm, Paris vince la discesa a Kvitfjell

Altra impresa dell'azzurro Dominik Paris che in 1.45.74 ha vinto la discesa di cdm di Kvitfjell. Secondo lo svizzero Beate Feuz in 1.45.99 e terzo l'austriaco Matthias Mayer in 1.46.11. A 29 anni, è il quarto successo stagionale ed il 13/o in carriera di Paris che poche settimane fa ha anche vinto ad Aare il mondiale di SuperG. L'azzurro resta così ancora in corsa per la conquista della coppa di disciplina: manca una gara e Feuz resta in testa alla classifica generale con 500 punti contro i 420 di Paris.



Per la coppa di discesa tutto si decidera' cosi' nell'ultima gara tra una settimana a Soldeu, in Andorra, con Feuz pero' decisamente favorito. Per l'Italia - su una pista ed un meteo perfetti - ci sono poi piu' indietro Christof Innerhofer in 1.47.20 e Matteo Marsaglia in 1.47.76, Quella di oggi è' anche l'ultima gara in carriera dell'azzurro Werner Heel, 36 anni e tre vittorie in coppa la prima delle quali proprio a Kvitfjell nel 2008. Domani a Kvitfjell tocca al SuperG, altra gara per Paris in corsa anche per questa coppa ma con migliori possibilita' di successo.