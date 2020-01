Pallavolo: a Trieste la finale scudetto femminile

La finale per lo scudetto della pallavolo femminile si svolgerà a Trieste, all'Allianz Dome, nel pomeriggio del 9 maggio prossimo. Lo ha annunciato stamani il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, in conferenza stampa.

Si tratta di una finale "secca", una sola partita, che sarà seguita da Rai2, in un campionato che è stato definito "il più bello del mondo". (ANSA).