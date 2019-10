Volley World Cup: Italia-Australia 3-0

Arriva il quarto successo per l'Italvolley nella World Cup. Oggi i ragazzi di Gianlorenzo Blengini si sono resi protagonisti di una prova convincente contro l'Australia battuta 3-0 (30-28, 25-13, 25-22) al termine di una gara nella quale sono stati bravi a gestire qualche momento di difficoltà. "Sono davvero soddisfatto del risultato di oggi - le parole del ct Gianlorenzo Blengini a fine match -: l'Australia è una squadra che rispettiamo molto. Li avevamo già affrontati a Bari nel torneo di qualificazione olimpica ed eravamo consci delle loro capacità. Siamo riusciti chiudere la gara in tre set, è vero, ma non senza difficoltà. Merito ai ragazzi per aver portato a casa un primo parziale combattuto e che si è rivelato determinante per porre la gara su dei binari precisi. Prossimi impegni degli azzurri contro il Canada (13 ottobre), Iran (14 ottobre e Brasile (15 ottobre).