Doping: 8 anni stop a olimpionico cinese Sun Yang

Durissima sanzione dell'antidoping su Sun Yang, icona cinese del nuoto.

L'olimpionico è stato squalificato per otto anni dal Tribunale arbitrale dello sport (Tas) per aver distrutto a colpi di martello la provetta di un controllo a sorpresa, a settembre del 2018.

Sun Yang, 28 anni, ha ora solo la possibilita' di un ricorso al tribunale federale svizzero per sperare di partecipare a Tokyo 2020. (ANSA-AFP).