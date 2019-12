Nuoto: Europei 25 m, Pellegrini e Panziera in finale 200 sl

Federica Pellegrini e Margherita Panziera si sono qualificate (con il terzo e ottavo tempo) per la finale dei 200 metri stile libero ai campionati europei in vasca corta, in corso a Glasgow. La supercampionessa veneta nel pomeriggio andrà a caccia della 16ma medaglia (la 52ma complessiva) in vasca corta, mettendo nel mirino anche un favoloso double stagionale dopo il titolo mondiale di Gwangju.

Panziera invece cercherà un altro exploit dopo la medaglia d'oro nei 200 dorso conquistata ieri.

La mattinata agli Europei in vasca corta è stata positiva per i colori italiani. Piero Codia e Thomas Ceccon (con primato personale) si sono qualificati per le semifinali dei 50 farfalla. Hanno strappato il pass per le semifinali dei 50 dorso anche Silvia Scalia e Costanza Cocconcelli. Buona gara e un posto in semifinale per Alessandro Miressi nei 100 sl .

Benissimo hanno fatto pure le azzurre nei 100 farfalla: la primatista italiana Elena Di Liddo e l'argento continentale nella doppia distanza Ilaria Bianchi si sono qualificate per le semifinali con il primo e il settimo tempo. In semifinale nei 100 misti anche il campione europeo in carica Marco Orsi e Thomas Ceccon che ha fatto il suo secondo primato personale nel giro di quarantacinque minuti.