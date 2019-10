Nuoto: Quadarella, non mi voglio fermare

Tre ori agli europei, un oro e un argento al Mondiale "non sono cose da poco, è tanto e lo riconosco. Ma non mi voglio fermare qui. Credo che io debba vincere ancora tanto, ma per farlo serve attorno a me una squadra". Lo dice la campionessa azzurra del nuoto Simona Quadarella alla presentazione del suo libro 'Il mio spazio blu' presentato alla Link Campus University di Roma.