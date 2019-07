Pellegrini in finale con staffetta mista

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Federica Pellegrini torna in vasca per la mixed stile libero che porta in finale col quinto tempo di 3'25"06, a 51 centesimi dal primato italiano con cui conquistò l'argento europeo a Londra, nel 2016, insieme all'allora fidanzato Filippo Magnini, a Luca Dotto e ad Erika Ferraioli. Pellegrini chiude la prova in 53"12, preceduta da Manuel Frigo in 48"75, Alessandro Miressi in 48"39 e Ilaria Bianchi in 54"80. Soddisfatti gli azzurri, che nuoteranno da outsider la finale con i campioni in carica degli Stati Uniti (3'22"70), l'Australia (3'23"77), i vice campioni del Canada (3'24"09) e la Francia (3'24"27) campione d'Europa che partiranno nelle corsie centrali. L'Olanda vice campione del mondo e d'Europa si salva con l'ottavo tempo (3'27"29).