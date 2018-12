Nuoto, Paltrinieri e staffette in finale

Buone notizie per gli azzurri dalla penultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto in vasca corta, a Hangzhou, Cina. La staffetta femminile 4x200 si è qualificata per la finale, con il nuovo record italiano in 7'44"82. Il quartetto formato da Margherita Panziera, Erica Musso, Federica Pellegrini e Simona Quadarella ha demolito il precedente primato di 7'46"01.

Ottimo inizio di giornata anche per Gregorio Paltrinieri, atteso nei 1500 sl. Il campione azzurro ha conquistato il pass per la finale dove dovrà vedersela soprattutto con l'ucraino Romanchuk che ha fatto un gran tempo.

In finale anche la staffetta 4x50 mista maschile con il secondo tempo di 1'32"20 dietro di soli due centesimi al Brasile. Il quartetto azzurro formato da Simone Sabbioni, Santo Consorelli, Marco Orsi e Nicolò Martinenghi punta decisamente al podio. Accesso in semifinale per Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi nei 100 farfalla; per Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri nei 100 sl; per Fabio Scozzoli e Martinenghi nei 50 rana.