Nuoto:euroargento Italia sincrocombinato

Italia medaglia d'argento nella prova del libero combinato, agli Europei di Glasgow. Per le azzurre è la quarta medaglia conquistata in altrettante finali continentali. Protagoniste Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli e Federica Sala che collezionano 92.6000 punti complessivi, di cui 27.7000 per l'esecuzione, 37.2000 per l'impressione artistica e 27.4000 per la difficoltà. A precederle solo le ragazze dell'Ucraina, vicecampionesse del mondo, che approfittano dell'assenza della Russia, non iscritta alla prova del combo.Terzo posto e bronzo per la Spagna.