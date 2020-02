Moto: test Losail, Quartararo domina la seconda giornata

La seconda giornata dei test di motogp di Losail (dove l'8 marzo si apre ufficialmente la stagione del motomondiale) si chiude nel segno di Fabio Quartararo che con la sua Yamaha Petronas è stato il più veloce ed ha chiuso la giornata in Qatar con il tempo di 1:54.038. Alle spalle del francese Alex Rins con la sua Suzuki che ieri era stato invece il più veloce; terzo tempo per la Yamaha di Maverik Vinales. Ottavo tempo per la Ducati di Andrea Dovizioso, nona la Yamaha di Valentino Rossi. Solo 14/o il campione del mondo Marc Marquez con la sua Honda. Tra i primi dieci anche Franco Morbidelli (quarto tempo) e Francesco Bagnaia (quinto).