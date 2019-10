Moto: Malesia, Marquez punta al filotto

Il circus della MotoGp sta facendo rotta su Sepang dove domenica si correrà il penultimo gp stagionale, quello della Malaysia. Anche se il titolo è già assegnato da tempo a Marc Marquez, Sepang sarà comunque teatro di nuove sfide. Marquez punta alla sesta vittoria di fila, la 12/a stagionale, oltre a battere uno dei tanti altri record della sua carriera, e parte come sempre da favorito. Tra i suoi vari rivali, il più in forma anche a Phillip Island è apparso Maverick Vinales. Vorrà ben figurare con la Yamaha targata Petronas, colosso malese del petrolio, Fabio Quartararo, e cercherà gloria anche Andrea Dovizioso, che con la Ducati su quella pista ha vinto due volte negli ultimi tre anni. Il dolore rischia di frenare il suo compagno di team Danilo Petrucci.

Secondo i quotisti Snai, il successo di Marquez vale 1,75, mentre per Vinales si sale a 4,50 e a 6,50 per Dovizioso e Quartararo. Poche le chance attribuite a Valentino Rossi, il cui successo vale ben 20 volte la posta.