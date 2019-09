Misano segnerà l'anno zero di Lorenzo

Non siamo abituati a vedere il nome di Jorge Lorenzo (Repsol Honda Team) in 19ma posizione nella classifica di campionato e con 21 punti complessivi. Il cinque volte campione del mondo si prepara alla sfida di Misano, un circuito dove in passato ha ottenuto ottimi risultati. Fino ad ora, ogni pronostico è stato smentito, ma in vista del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini, Lorenzo potrebbe tornare a fare importanti passi avanti. I numeri dimostrano che quella di Misano è una pista dove lo spagnolo è stato spesso protagonista.

"Ogni giorno mi sento più forte e posso spingere di più rispetto a quello precedente e la pausa tra le gare mi ha aiutato. Ho voglia di salire di nuovo in moto e vedere come mi sento fisicamente in sella alla RC213V". Afferma Lorenzo. "Anche se non ho affrontato tutto il test, abbiamo comunque ottenuto informazioni valide per poter iniziare bene il fine settimana''.