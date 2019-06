Moto: Olanda, super Vinales in Fp2

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Maverick Vinales ha ottenuto il miglior tempo al termine della seconda sessione di libere sulla pista di Assen. Con il tempo di 1'32"638 il pilota Yamaha è arrivato ad appena 11 millesimi dal record assoluto della pista che Valentino Rossi stabilì nel 2015. Ma ha abbassato di quasi un secondo il record in gara di Marc Marquez, sempre del 2015.

Secondo tempo per la Yamaha clienti di Fabio Quartararo (+0.180 millesimi). Terzo Danilo Petrucci (Ducati, +0.314). Andrea Dovizioso con la seconda Ducati ufficiale, Alex Rins con la Suzuki ed Andrea Iannone con l'Aprilia hanno preceduto Marc Marquez, settimo, staccato di 0.775 millesimi. Ottavo tempo per Joan Mir, nono per Rossi (+0.879). La Honda di Cal Crutchlow chiude la top ten, con un ritardo di 1"089.