MotoGp in Spagna, pole a Quartararo davanti a Morbidelli

Il francese Fabio Quartararo, rookie della MotoGp, ha ottenuto la sua prima pole della categoria e partirà davanti a tutti nel gran premio di Spagna. Il pilota della Petronas Yamaha ha preceduto il compagno di team Franco Morbidelli. La prima fila è completata dalla Honda di Marc Marquez. La Ducati di Andrea Dovizioso apre la seconda fila.



La seconda fila è completata dalla Yamaha ufficiale di Maverich Vinales e dalla Honda di Cal Crutchlow. Solo settima in qualifica e prima piazzola in terza fila per la Ducati di Danilo Petrucci. Dalla decima posizione partirà Francesco Bagnaia, che era stato già bravo ad accedere in Q2. Non ha partecipato alle qualifiche Andrea Iannone (Aprilia), caduto durante la Fp4. Il pilota abruzzese è uscito in barella a causa di una forte contusione alla caviglia sinistra. La radiografia eseguita al centro medico della pista di Jerez non ha evidenziato fratture, ma il dolore era piuttosto forte. E' stato quindi portato all'ospedale cittadino per una tac.