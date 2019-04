Moto: FP1 a Marquez, ma Vinales è vicino

Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo alla fine della prima sessione delle libere del Gp delle Americhe, sulla pista di Austin (Texas). Con il tempo di 2'05"311 la Honda del campione del mondo MotoGp ha preceduto di 78 millesimi la Yamaha di Maverick Vinales. Terza, ma a 625 millesimi, la Ducati Pramac di Jack Miller. Quarto tempo per la Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso (+0.652), appiedato dalla moto circa a metà della sessione, quando il motore si è spento, pare per un problema di elettronica. Quinto Valentino Rossi con la seconda Yamaha ufficiale (+0.731), sesto Pol Espargarò (KTM, +1"016), settimo Fabio Quartararo (Petronas Yamaha, +1"021), ottavo Cal Crutchlow (Honda, +1"171). Chiudono la top-ten le Aprilia di Aleix Espargaro (+1"186) e Andrea Iannone (+1"381).

Solo diciottesimo tempo per Jorge Lorenzo, a quasi due secondi da Marquez.