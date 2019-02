Marquez, primo allenamento in pista

Primo allenamento per Marc Marquez dopo l'operazione alla spalla sinistra, tornato a guidare una moto sulla pista di Alcarràs, vicino alla sua casa di Cervera, per verificare i progressi in vista del test a Sepang, in Malesya, dal 6 all'8 febbraio. "Era quello di cui avevo bisogno e ho toccato col gomito a terra", ha fatto sapere spagnolo, iridato 2018 della MotoGp, dopo i suoi primi giri.

"I piloti hanno bisogno di avere la mente chiara - ha fatto sapere il pilota Honda, attraverso dichiarazioni riportate sul sito della casa giapponese - Almeno durante il viaggio in Malesia, che dura 14 ore, potrò pensare di aver guidato una moto, frenato, sentito l'acceleratore e la frizione. Abbiamo fatto alcuni giri che mi hanno fatto capire come sto. Era più o meno quello che mi aspettavo, anche se è stato problematico sostenere la spalla sinistra in fase di frenata. Adesso dobbiamo continuare a lavorare, avere pazienza in Malesia e arrivare a marzo in piena forma".