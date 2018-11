Anticipato di due ore il via delle gare

Dopo la forte pioggia del sabato su Sepang, che ha costretto gli organizzatori a ritardare il via delle qualifiche MotoGp per impraticabilità della pista, sono cambiati gli orari di domani delle gare di tutte e tre le categorie, anticipate di due ore per evitare gli acquazzoni pomeridiani che investono la Malesia in questa stagione.

Questi gli orari italiani aggiornati: gara Moto3 alle 3:00; gara Moto2 alle 4:20; gara MotoGp alle 6:00.