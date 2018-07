Moto: Lorenzo vola in Fp2, poi Petrucci

Jorge Lorenzo ha ottenuto il miglior tempo del venerdì, al termine della seconda sessione di libere sul circuito del Sachsenring. Il pilota del Ducati Team, in 1'20"885, ha preceduto la Ducati Pramac di Danilo Petrucci (+0.257 millesimi) e la Suzuki di Andrea Iannone (+0.319).

Quarto Andrea Dovizioso (+0.424), quinto Marc Marquez (+0.464), sesto Maverick Vinales (+0.499). Seguono il giapponese Nakagami (Honda), Miller (Ducati) e Crutchlow (Honda). Chiude le prime 10 posizioni Alvaro Bautista (Ducati), a meno di sette decimi dal migliore. Solo 17/o tempo per Valentino Rossi.

Nelle prime fasi della FP2 brutta caduta per Mika Kallio alla curva 8. L'Impatto con le barriere imbottite è stato veramente forte. Il pilota finlandese della KTM è stato portato fuori pista in barella, ma comunque cosciente.