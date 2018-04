Gp Americhe: vittoria Bagnaia in Moto2

L'italiano Francesco Bagnaia (Kalex) ha vinto la gara della classe Moto2 al Gp delle Americhe, terza prova del mondiale. 'Pecco' ha chiuso la gara in 39:30.016, precedendo lo spagnolo Alec Marquez, che ieri aveva conquistato la pole position, e il portoghese Miguel Oliveira (Ktm). Ai piedi del podio, gli spagnoli Joan Mir e Iker Lecuona. Grazie alla vittoria, Bagnaia sale in testa alla classifica mondiale con 57 punti, dieci in più rispetto a Marquez e a Mattia Pasini, oggi settimo. Decima posizione per un altro italiano, Lorenzo Baldassarri.