Dovizioso, rinnovo? Valuterò la proposta

"Il rinnovo del contratto? Quando avrò una proposta la valuterò". Andrea Dovizioso ha tagliato corto, durante la conferenza stampa del Gp d'Argentina, quando gli è stato chiesto se fosse vicino a prolungare il rapporto con la Ducati, in scadenza alla fine della stagione appena iniziata.

Per il resto, il vincitore della gara in Qatar ha definito "molto positivo" essere ripartito "confermando di essere veloce". Il successo di Losail "è stato importante, soprattutto nel modo in cui è arrivato, recuperando dopo la partenza e gestendo bene le gomme. E' stato importate vincere così e le ultime due settimane sono state molto buone, mi sono allenato bene. Ora mi voglio concentrare sulle prossime gare, sarà importante capire il livello della concorrenza".