F1: l'Alfa Romeo svela la C39 per il Mondiale 2020

Nello stesso giorno della Haas e poco prima del via dei test a Barcellona, l'Alfa romeo Racing ha tolto i veli dalla nuova monoposto per il Mondiale 2020. La C39 di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi è stata ufficialmente presentata sul tracciato del Montmeló dove dal oggi al 21 febbraio e dal 26 al 29 i collaudi serviranno ai team per ottenere i primi dati in vista dell'inzio della stagione a Melbourne il 15 marzo. Il primo a scendere in pista sarà però Robert Kubica, che dopo l'addio alla Williams è diventato collaudatore Alfa e parteciperà anche al campionato DTM. Seconda stagione da titolare nell'Alfa per il pilota di Martina Franca Giovinazzi: l'esperienza accumulata e il 17° posto con 14 punti del 2019 sono un punto di partenza. Da migliorare, senza dubbio, ma la crescita di Giovinazzi c'è stata. (ANSA).