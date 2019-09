F1: Vettel, a Monza Ferrari favorita

Sebastian Vettel è convinto che la Ferrari parta da favorita nel Gran Premio di Monza: ''Forse lo siamo un po'. Siamo carichi per Monza, ci sono sempre tanti tifosi, è molto emozionante. Vogliamo fare molto bene dopo Spa, è stata una vittoria importante per il team e per Leclerc. Qui abbiamo una macchina forte, vediamo''. Il pilota tedesco, vincitore a Monza con la Toro Rosso ma mai con la Ferrari, ammette di aver vissuto ''un anno difficile'' e di ''non essere contento di come è andata'', ma spera di rifarsi nel finale di stagione: ''Siamo felici di come sia andata a Spa, speriamo che anche qui vada in maniera simile, con un'altra nostra bella gara molto forte''. Per Vettel ''essere Ferrari'' è ''uno stato mentale'' e nega un dualismo con Leclerc: ''E' importante che lavoriamo insieme, anche per la squadra, per lo sviluppo della macchina. Charles è molto forte, a Spa è stato più forte di me e questo non mi piace. Ma è questo è nostro lavoro. Abbiamo guide diverse, c'è sempre qualcosa da imparare''.