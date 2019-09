F1: Hamilton, Mondiale ancora aperto

''Onestamente credo sia la migliore della mia carriera. Non sono mai cosi stato così costante, anche se forse in un paio di gare non sono andato bene. La macchina si può migliorare, ma il team sta lavorando bene. Non so come andrà il resto del mondiale, ma di sicuro sono pronto a continuare lottare''. Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, si avvicina al gp di Monza con 65 punti di vantaggio su Bottas ma non considera chiuso il Mondiale. ''Al momento sembra ancora molto lontano, mancano tante gare. C'è ancora tanto da fare, siamo arrivati nella parte più difficile della stagione, anche il fisico deve essere la top''. Hamilton considera ''unica'' l'atmosfera di Monza e favorita la Ferrari per questo Gran Premio: ''Sapevamo che dopo la pausa sarebbe stata dura, soprattutto a Spa e a Monza. In Belgio le Ferrari sono state ancora più veloci di quanto mi aspettassi, ma la gara si è decisa ugualmente solo nel finale. A Monza sarà più difficile per noi''.