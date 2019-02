F1: Giovinazzi davanti a metà test

Ripartono i test della Formula 1 a Montmelò dopo che nella mattinata è stata l'Alfa Romeo guidata da Antonio Giovinazzi la vettura più veloce nella giornata che apre la seconda sessione di test invernali sul circuito vicino a Barcellona in vista del via della stagione in Australia il 17 marzo. Il pilota di Martina Franca cresciuto e lanciato da Aci Sport in 1'18''589 precede la Red Bull di Pierre Gasly (1'18''647) e Charles Leclerc (1'18''651), rimasto a lungo fermo ai box e autore di solo 29 giri. Sono invece ben 84 quelli completati dalla Haas di Kevin Magnussen, oltre quota 80 anche Lewis Hamilton, solo ottavo in 1'20''332, e Nico Hulkenberg nono con la Renault in 1'20''348.