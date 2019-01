Schumi jr. batte Vettel in esibizione

'Quando debuttai alla ROC feci coppia con Michael e ricordo il modo in cui lo ammiravo. Oggi sono qui con suo figlio Mick. Sono certo che Michael sarebbe estremamente orgoglioso di lui". Parola di Sebastian Vettel che nel fine settimana ha partecipato insieme al figlio del sette volte campione del mondo alla Race of Champions in Messico: "Sappiamo tutti - aggiunge il tedesco come riporta autosport.com - che sarebbe molto più speciale avere Michael qui per assistere alla performance di Mick''. E sempre in Messico dopo la gara a squadre divise per nazioni, nella quale proprio Schumi jr e Vettel sono riusciti a salire sul secondo gradino del podio, a Città del Messico andava in scena il torneo individuale. Il caso ha voluto che i due si trovassero di fronte a bordo di vetture non certo da formula uno ma di una gara esibizione e che Schumi Junior riuscisse a superare il quattro volte campione del mondo dopo un tortuoso circuito da 55 secondi.