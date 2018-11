F1: Vettel, nel 2019 con più ottimismo

"Dopo una stagione di alti e bassi, sarebbe bello concludere con una nota positiva. Poi sarà tempo di concentrarsi sul modo di fare il nostro meglio nella prossima, ma prima di tutto punto a fare bella figura questo weekend. Spero di avere una buona macchina e poter disputare una bella gara qui ad Abu Dhabi". E' l'auspicio di Sebastian Vettel per l'ultimo gran premio del 2018 che ha consegnato il successo alla Mercedes ed a Lewis Hamilton. "Quanto al futuro, non ci ho ancora pensato, ma l'importante per me sarà iniziare il nuovo anno con ottimismo - aggiunge il Ferrarista - Penso che dovremo rinforzare il pacchetto, visto che quest'anno in alcune occasioni ci è mancata un po' di velocità; ma stiamo lavorando intensamente per quel passo avanti che farà la differenza. Chiunque lavora alla Ferrari ama quello che fa e si sente privilegiato di fare parte di questo team".