F1: test a febbraio a Barcellona

Il circuito del Montmelo a Barcellona è stato confermato come sede dei test invernali dei team di Formula 1 in vista della stagione 2019. Saranno due le sessioni, una dal 18 al 21 febbraio, l'altra dal 26 febbraio al 1 marzo. Dopo i forti disagi causati dal maltempo dello scorso inverno, i vertici della Formula 1 avevano anche valutato la possibilità di trovare una sede alternativa, ma oggi si è deciso di non cambiare, forse confidando sull'eccezionalità degli eventi occorsi, con addirittura bufere di neve. La stagione 2019 comincerà il 17 marzo prossimo, con il Gp d'Australia come da tradizione, e si concluderà l'1 dicembre ad Abu Dhabi, dopo 21 corse.