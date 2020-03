Coronavirus: anche il Giro delle Fiandre verso la prima resa

Anche il giro delle Fiandre si appresta a cedere all'emergenza coronavirus. La classica del pavé, in programma il prossimo 5 aprile, probabilmente non si disputerà, anche perché le restrizioni legate all'emergenza sanitaria in Belgio scadranno solo il 3 aprile.

Lo ha fatto capire chiaramente il ministro dello sport belga Ben Weyts. "Siamo onesti, non credo che sarà possibile organizzare la gara - le sue parole - Non riesco ad immaginare che un intero gruppo di corridori e di persone da tutto il mondo arrivi nelle Fiandre poche ore dopo il 3 aprile. Dobbiamo anche mostrare un senso di responsabilità".

Sarebbe la prima volta in 101 anni di storia.