Coronavirus: UAE Tour ciclismo, su 167 test nessun altro caso

L'allarme coronavirus tiene ancora in ansia i componenti la carovana della seconda edizione dell'UAE Tour di ciclismo, ad Abu Dhabi. Il dipartimento della Salute della capitale degli Emirati Arabi, in un comunicato, ha reso noto "che i test di laboratorio condotti su 167 persone in quarantena, che fanno parte a vario titolo della carovana dell'UAE Tour, non hanno riscontrato altri casi di positività al coronavirus, dopo quelli annunciati giovedì". L'altro ieri, infatti, due componenti lo staff della squadra dell'UAE Emirates erano stati trovati positivi al coronavirus: da quel momento tutti i componenti della carovana della corsa a tappe sono stati posti in quarantena nell'attesa di essere sottoposti agli esami.

Il Comitato organizzatore della corsa, tuttavia, "sta ancora monitorando le condizioni dei rimanenti casi di contatti, i cui risultati dei test di laboratorio saranno disponibili entro le prossime ore". La gara ciclistica è stata sospesa giovedì a scopo preventivo, dopo la disputa di cinque tappe, e la vittoria assegnata a 'tavolino' al britannico Adam Yates, che al momento dello stop guidava la classifica generale.