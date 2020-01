Giro: a tre team italiani le wild card dell'edizione 2020

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Le tre wild card per il Giro d'Italia 2020 sono state assegnate ai tre team italiani: Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani Csf Faizanè e Vini Zabù Ktm saranno quindi alla partenza di Budapest il prossimo 9 maggio assieme alle 19 squadre del World Tour.

Rcs Sport in una nota ha anche ufficializzato gli inviti per Strade Bianche (7 marzo), Tirreno Adriatico (11-17 marzo) e Milano Sanremo (21 marzo): per le due classiche spicca la presenza della Alpecin-Fenix, la squadra dell'olandese Mathieu van der Poel - campione del mondo in carica di ciclocross e vincitore nel 2019 anche della Amstel Gold Race, della Freccia del Brabante, della Dwars door Vlaanderen e del giro della Gran Bretagna - che si candida ad un ruolo di protagonista. Suo nonno, Raymond Poulidor, vinse la Milano-Sanremo nel 1961 con una fuga da lontano.

La Total Direct Energie, in quanto migliore Professional dell'Uci World Ranking, parteciperà alla Tirreno-Adriatico e alla Milano-Sanremo, mentre la Circus - Wanty Gobert, invitata d'ufficio alle classiche in quanto seconda forza Professional, parteciperà alla Classicissima e alle Strade Bianche. (ANSA).