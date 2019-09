Ciclismo: Nibali rinuncia ai Mondiali

"La maglia azzurra per me è sacra e va rispettata. Non sono al top e non è giusto che porti via il posto a qualche compagno". Con queste poche righe, affidate ai social, Vincenzo Nibali si tira fuori e rinuncia ai Mondiali su strada in programma l'ultima domenica di settembre nello Yorkshire, in Inghilterra. Partenza da Leeds e arrivo ad Harrogate, su un percorso lungo 285 chilometri, ma non per lo 'Squalo'. Tra i pre-convocati, il ct degli azzurri Davide Cassani aveva inserito anche Nibali, che invece ha deciso di dare forfait, sia perché non si sente in forma e sia perché il percorso non è adatto alle sue caratteristiche. Tuttavia, Cassani avrebbe comunque voluto che la sua esperienza fosse messa a disposizione della causa azzurra. Nell'elenco del ct restano, dunque, Davide Ballerini, Alberto Bettiol, Davide Cimolai, Damiano Caruso, Dario Cataldo, Sonny Colbrelli, Fabio Felline, Davide Formolo, Gianni Moscon, Daniel Oss, Salvatore Puccio, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Andrea Vendrame e Giovanni Visconti.