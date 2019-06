Nibali sarà testimonial di Bike Marche

(ANSA) - GABICCE MARE (PESARO URBINO), 16 GIU - Il campione di ciclismo Vincenzo Nibali sarà il testimonial d'eccezione per il Bike Marche e legherà per due anni la sua immagine alla regione. Lo ha annunciato l'assessore a Turismo e Cultura della Regione Marche Moreno Pieroni durante la festa a Gabicce Mare per le 15 Bandiere Blu assegnate a spiagge marchigiane. Nel corso della cerimonia Pieroni ha parlato anche di collegamento con l'entroterra e dei progetti di ciclovie che caratterizzeranno le Marche che puntano con il progetto Outodoor a farsi conoscere anche come regione interamente ciclabile.