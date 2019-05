Petacchi sospeso da telecronaca del Giro

Alessandro Petacchi, ex corridore e oggi commentatore Rai, è stato sollevato dall'impegno della telecronaca del Giro d'Italia, dopo la sospensione decisa dall'Unione ciclistica internazionale nei suoi confronti nell'ambito dell'inchiesta Aderlass, scattata in seguito alle accuse di trasfusioni del sangue da parte di alcuni atleti. "E' una scelta cautelativa, a tutela sua e nostra", ha spiegato Auro Bulbarelli, direttore di Rai Sport. "Solo lui può conoscere eventuali implicazioni. Oggi è rimasto qui nella squadra che segue il Giro, stasera tornerà a casa per incontrare il suo legale e decidere la sua difesa".