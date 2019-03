Piemonte ribattezza Castellania col nome di Coppi

Castellania, il paese natale di Fausto e Serse Coppi sulle colline tortonesi in provincia di Alessandria, cambia nome in 'Castellania Coppi'. La decisione, in onore del campionissimo, avviene nel centenario della nascita di Fausto Coppi. Lo ha deciso il Consiglio regionale del Piemonte, che nella seduta di questo pomeriggio ha approvato una proposta di deliberazione in tal senso, formulata dalla giunta regionale. Il paese natale dei fratelli Coppi ha voluto infatti cambiare la propria denominazione per legarsi in modo ancora più indissolubile al campionissimo. Da sempre Castellania era meta di visite, in particolare dalla Francia, in una sorta di pellegrinaggio laico nei luoghi natali e sulla tomba di un'icona dello sport mondiale, e non solo del ciclismo. Il cambio di denominazione sarà il suggello alle tante celebrazioni e iniziative in programma nel centenario.