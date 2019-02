Ritrovata la bici di Coppi rubata

E' stata ritrovata a poca distanza da dove era stata rubata, due giorni fa a Santa Maria di Sala (Venezia), la bicicletta 'Bianchi' che era appartenuta al campionissimo Fausto Coppi, esposta in occasione di un evento in preparazione del prossimo Giro d'Italia. La bici, realizzata nel 1948 per la Parigi-Roubaix, era stata trafugata nel primo pomeriggio di domenica da Villa Farsetti.

Era un modello sul quale la Bianchi aveva installato il primo cambio a bacchetta, e apparteneva a un collezionista privato. I ladri avevano agito approfittando dell'ultimo giorno della mostra. E' stata ritrovata in un angolo buio nei pressi della villa e appoggiata a un palo.