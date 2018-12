Nibali, nel 2019 farò il Giro e il Tour

"L'anno prossimo farò il Giro d'Italia e il Tour". Vincenzo Nibali, il corridore che viene da un'isola, la Sicilia, ha scelto un'altra isola, quella di Hvar (Crozia), per dichiarare gli obiettivi che verranno. "La corsa rosa è il primo obiettivo - aggiunge il capitano della Bahrein-Merida, che dall'altra parte dell'Adriatico prepara la nuova stagione agonistica -: quest'anno è stata dura, la caduta al Tour mi ha penalizzato e, anche se sono rientrato in fretta dopo l'operazione, non è stato facile".

Nella nuova Bahrain-Merida, Nibali avrà al proprio fianco il conterraneo Damiano Caruso, specialista nelle cronometro e nelle corse a tappe. Il corridore di Ragusa vanta un 8/o posto al Giro d'Italia (2015), l'11/o al Tour de France (2017) e il 9/o alla Vuelta (2014). E' reduce da innumerevoli successi nelle cronosquadre fino a quest'anno, con la maglia della Bmc di Greg Van Avermaet e Philippe Gilbet. Sonny Colbrelli punterà ai successi di tappa, sperando magari di migliorare gli ottimi piazzamenti di quest'anno. Non ci sarà, invece, Franco Pellizotti: il 'Delfino di Bibione' ha appeso la bici al chiodo, ma darà il proprio contribuito di saggezza ed esperienza a bordo dell'ammiraglia della squadra con i colori rossoneri.