Tour 2019, presentate prime due tappe

Il Tour de France nell'edizione 2019 omaggerà Eddy Merckx in occasione del 50/o anniversario della prima delle sue cinque vittorie nella Grande Boucle. Lo ha svelato oggi il direttore del Tour, Christian Prudhomme, presentando nella sede del Museo Reale delle Belle Arti a Bruxelles alcuni dettagli dell'edizione del prossimo anno che partirà nel fine settimana del 6-7 luglio La prima è che - proprio per rendere omaggio al 'cannibale' - il Tour partirà dalla capitale belga (sarà la quinta volta, nella sua storia secolare, che parte dal Belgio), dalla Place des Palais, con una lunga tappa di 192 km chilometri con inizio e fine a Bruxelles.

Inoltre, il gruppo di corridori attraverserà alcuni luoghi mitici della storia del ciclismo, come il muro di Grammont e il Bosberg. Il 7 luglio cronosquadre di 28 km.