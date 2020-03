Coronavirus: Alexi Lalas, pensiero rivolto ad amici italiani

(ANSA) - PADOVA, 13 MAR - Alexi Lalas, ex calciatore del Padova dal 1994 al 1996 e primo statunitense a militare nel campionato italiano di serie A, ha dedicato un pensiero al Paese e alla città che l'hanno ospitato in quegli anni con un messaggio su Twitter. "Durante questo periodo difficile - scrive Lalas, riferendosi all'emergenza coronavirus - sto pensando ai miei amici in Italia e ovviamente a Padova. Spero che tutti voi siate al sicuro e che la vita in Italia (e nel mondo) torni alla normalità il prima possibile. Grazie a tutti i professionisti medici. Forza e coraggio". (ANSA).