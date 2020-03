Coronavirus, al vaglio lo stop alle Coppe e agli Europei

Le competizioni nazionali ed europee, incluso l'Europeo 2020 saranno al centro di una riunione convocata per martedì dall'Uefa "per discutere la risposta del calcio europeo" all'emergenza coronavirus, cui parteciperanno le 55 federazioni associate, i board della European Club Association e della European Leagues e un rappresentante della Fifpro (la Federazione internazionale dei calciatori professionisti).

Già in queste ore si è svolta una conference call fra il segretario dell'Uefa, Giorgio Marchetti, e i rappresentanti dei cinque principali campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue1). La Lega di Serie A, ma anche l'Oms, starebbero facendo pressioni per fermare almeno Champions ed Europa League.

Nel frattempo, a parte Inter-Getafe e Siviglia-Roma già rinviate, l'Uefa ha confermato che si giocheranno regolarmente le altre sei partite di andata degli ottavi di finale di Europa League in programma oggi: Basaksehir-Copenhagen, Olympiacos-Wolverhampton, Rangers-Leverkusen, Wolfsburg-Shakhtar Donetsk, Eintracht Francoforte-Basilea e Lask-Manchester United.

Rinviati invece tutti i turni Elite dei Campionati europei Under 17 maschili e femminili e Under 19 maschili e femminili in programma dal 14 marzo al 14 aprile.