Algarve Cup: 3-0 alla N.Zelanda, Italdonne in finale

Bella impresa dell'Italia di calcio femminile che si è qualificata per la finale dell'Algarve Cup, in Portogallo, battendo 3-0 la fortissima Nuova Zelanda. La squadra allenata da Milena Bertolini mercoledì prossimo contenderà il trofeo alla Germania. Già nel primo tempo le azzurre sono passate in vantaggio con la Girelli, al 20': cross perfetto dalla destra di Guagni, il portiere Leat sbaglia l'intervento e l'azzurra insacca. Nella ripresa, Bonansea e Tarenzi hanno arrotondato il punteggio, facendo centro rispettivamente all'11' e al 22'. Nell'altra semifinale del torneo lusitano, la Nazionale tedesca si è imposte per 4-0 sulla Norvegia.