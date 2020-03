La Lega serie A ha ufficializzato il rinvio di Sampdoria-Verona, posticipo della 26/a giornata campionato in programma domani a Marassi. In una nota firmata dal presidente, Paolo Dal Pino, si annuncia il rinvio, "in linea con quanto disposto dal comunicato ufficiale di ieri" relativamente alle partite del fine settimana previste a porte chiuse.