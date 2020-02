Calcio: Liverpool perde in campionato dopo oltre un anno

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - Dopo oltre un anno senza sconfitte in campionato, la striscia positiva del Liverpool s'interrompe a Vicarage Road, sul campo del Watford, che s'impone per 3-0. I Reds non perdevano in Premier dal 3 gennaio del 2019. E' un risultato pesante, che non intacca il dominio in patria del club campione d'Europa e del mondo in carica (è ancora a +22 sul Manchester City che è secondo) ma preoccupa Klopp in vista del match di ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid.

L'imbattibilità in Premier League del Liverpool, oggi penalizzato da una difesa 'assente',si ferma quindi a 44 partite, cinque in meno del record assoluto stabilito dall'Arsenal di Wenger tra il 2003 e il 2004. A far crollare i Reds è stato il Watford terzultimo in classifica, squadra della famiglia Pozzo, che ha perso Deulofeu per un infortunio a un ginocchio ma è stato capace di superare il colpo grazie alla doppietta del 22enne bomber del Senegal Ismaila Sarr e al gol di Deeney. (ANSA).