Champions: Real Madrid-Manchester City 1-2

Il Manchester City di Josep Guardiola fa sul serio e ipoteca i quarti di finale, andando a vincere sul terreno del Santiago Bernabeu per 2-1, dopo essersi trovato sotto 1-0. Per l'ex allenatore del Barcellona si tratta di un vero e proprio trionfo nello stadio della capitale spagnola che, per un catalano doc come lui, ha un sapore particolare. Altre volte il 'Pep' aveva trionfato contro la 'Casa Real', ma il successo di stasera ha un sapore e un peso particolari, perché può rappresentare un punto di svolta, non solo nella storia della Champions di quest'anno, ma anche in quella dei 'citizens', che per la prima volta hanno battuto il Real (2 vittorie 'merengues' e due pari nei precedenti).

Per il Real Madrid di Zinedine Zidane è colpo durissimo, un risultato che costringerà la 'sua' squadra a dover rincorrere. Eppure Isco aveva fatto sognare il popolo dei 'blancos', sbloccando il risultato al 16' della ripresa su assist di Vinicius, mandato in campo al fianco di Benzema e dello stesso fantasista autore della rete del momentaneo 1-0. Il sogno del Madrid è durato poco, perché Gabriel Jesus al 33' ha firmato il pareggio su assist di Kevin De Bruyne, quindi lo stesso asso belga ha realizzato il 2-1 su rigore, battendo il compagno di Nazionale, Thibaut Courtois. Fra i padroni di casa ha pesato l'assenza di Eden Hazard e forse anche quella di Kroos a centrocampo: il tedesco è rimasto in panchina.