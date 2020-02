Calcio: Lazio; Inzaghi, abbiamo fatto qualcosa d'incredibile

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Mancano 13 partite, siamo qua e abbiamo l'obbligo di restare a contatto con Juventus e Inter.

Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, 16 vittorie e quattro pareggi nelle ultime 20. In un altro campionato probabilmente saremmo in testa. Dobbiamo continuare così restando con i piedi per terra". Così Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport, dopo il successo della Lazio a Marassi sul Genoa.

"Penso che più che la vittoria la mia più grande soddisfazione sia vedere impiegati giocatori che magari non giocano sempre - aggiunge -, penso ad esempio a Vavro che ha fatto una grande partita e sta cercando di imparare. Davanti ha un giocatore come Acerbi che di solito non salta neanche un allenamento. Penso che oggi tutti i ragazzi impiegati abbiano fatto una grande partita". Che però, si fa notare al tecnico dei biancocelesti, è stata complicata. "È vero, contro un avversario in salute che aveva fatto bene nelle ultime gare - replica -. Abbiamo fatto tre gol, ne potevamo fare di più. Il rimpianto è di non aver ammazzato la partita perché abbiamo rischiato di complicarla.

Ora dobbiamo continuare così senza guardarci indietro". (ANSA).